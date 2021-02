Coronavirus, Galli: 'Ho il reparto invaso dalle nuove varianti' (Di martedì 16 febbraio 2021) 'Ho il reparto invaso da nuove varianti del Covid - 19 e questo fa facilmente prevedere che a breve avremo problemi più seri'. Lo ha detto Massimo Galli, intervenendo a Mattino 5. L'infettivologo dell'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 16 febbraio 2021) 'Ho ildadel Covid - 19 e questo fa facilmente prevedere che a breve avremo problemi più seri'. Lo ha detto Massimo, intervenendo a Mattino 5. L'infettivologo dell'...

donchisciotte_ : RT @AStramezzi: Una spruzzatina di terrore alla popolazione, non si nega mai, per far contento Ministro e Commissario - MedicalScitech : RT @AStramezzi: Una spruzzatina di terrore alla popolazione, non si nega mai, per far contento Ministro e Commissario - marcocalvi1973 : RT @AStramezzi: Una spruzzatina di terrore alla popolazione, non si nega mai, per far contento Ministro e Commissario - AStramezzi : Una spruzzatina di terrore alla popolazione, non si nega mai, per far contento Ministro e Commissario - RobyGiotto : RT @alelu62: Coronavirus, Massimo Galli-choc: 'Reparto invaso da nuove varianti. A breve il peggio' -