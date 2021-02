(Di martedì 16 febbraio 2021)per la somministrazione delai 65, purché in buona salute. È la sintesi trovata nel tavolo tra ministero della Salute, Aifa, Iss, Regioni e Agenas, riunitosi poche ore fa. Per procedere concretamente occorrerà però il pronunciamento dell’Aifa, che decide in autonomia su farmaci e vaccini. L’aumento dell’età per il, spiega Luigi Genesio Icardi, «è una possibilità che avevamo auspicato». Icardi è assessore alla Sanità del Piemonte e coordinatore della Salute all’interno della conferenza delle Regioni. «Abbiamo chiesto un confronto – ha ricordato – anche sull’acquisto dei vaccini da parte delle Regioni”.ok purché in buona salute A rendere possibile l’estensione ...

SecolodItalia1 : Coronavirus, fumata bianca per AstraZeneca: ok al vaccino fino a 65 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus fumata

Il Secolo d'Italia

... cosa è successo ieri Cts: "No alla riapertura di cinema e teatri, fase delicata" "nera per ... I casi nel mondo superano quota 108 milioni " Nel mondo il numero totale di casi diha ......" I casi nel mondo superano quota 108 milioni " Nel mondo il numero totale di casi di... Ore 07.00 " Cts: "No alla riapertura di cinema e teatri, fase delicata" "nera per la ...Un incendio si è sviluppato all’interporto a Castel di Lama (Ascoli Piceno). Le fiamme hanno raggiunto alcuni pannelli solari e ciò ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, intervento ancora in ...Dalla finta morte di Napoleone alla celeberrima guerra dei mondi di Orson Welles, passando per le fate di Cottingley, ecco le notizie false che hanno fatto epoca.