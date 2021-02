Coronavirus, come riconoscere la variante inglese: ecco i sintomi (Di martedì 16 febbraio 2021) In tutta Europa si sta provando ad accelerare al massimo la campagna vaccinale contro il Covid-19 per neutralizzare le varianti. Occorre vaccinare più persone possibile per evitare che una delle varianti possa divenire ‘dominante’ e mettere a rischio la stessa copertura vaccinale. Nel Vecchio Continente, e di conseguenza in Italia, l’allarme maggiore è rappresentato dal VOC B.1.1.7, la cosiddetta variante inglese del virus. Che rappresenta una percentuale media del 17,8% sul numero totale dei contagi ed è caratterizzata da maggiore trasmissibilità. Un allarme ulteriore arriva ora dai consulenti del governo britannico, secondo i quali potrebbe essere fino al 70% più mortale rispetto a quelle precedenti. (Continua..) Proprio il governo ha pubblicato i dati raccolti dal New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group – che comprende ... Leggi su howtodofor (Di martedì 16 febbraio 2021) In tutta Europa si sta provando ad accelerare al massimo la campagna vaccinale contro il Covid-19 per neutralizzare le varianti. Occorre vaccinare più persone possibile per evitare che una delle varianti possa divenire ‘dominante’ e mettere a rischio la stessa copertura vaccinale. Nel Vecchio Continente, e di conseguenza in Italia, l’allarme maggiore è rappresentato dal VOC B.1.1.7, la cosiddettadel virus. Che rappresenta una percentuale media del 17,8% sul numero totale dei contagi ed è caratterizzata da maggiore trasmissibilità. Un allarme ulteriore arriva ora dai consulenti del governo britannico, secondo i quali potrebbe essere fino al 70% più mortale rispetto a quelle precedenti. (Continua..) Proprio il governo ha pubblicato i dati raccolti dal New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group – che comprende ...

