Coronavirus, +771 nuovi contagi in Piemonte: terzo giorno senza decessi a Novara (Di martedì 16 febbraio 2021) Salgono i contagi in Piemonte ma, fortunatamente, per il terzo giorno di fila non si registrano decessi a Novara. L'ospedale Maggiore ha comunicato che sono 71 i ricoverati covid, +3 rispetto a ieri : ... Leggi su novaratoday (Di martedì 16 febbraio 2021) Salgono iinma, fortunatamente, per ildi fila non si registrano. L'ospedale Maggiore ha comunicato che sono 71 i ricoverati covid, +3 rispetto a ieri : ...

you_trend : ?? #Coronavirus, 15/02/21 • Attualmente positivi: 398.098 • Deceduti: 93.835 (+258) • Dimessi/Guariti: 2.237.290 (+… - Mauri_SMM_SEO : Agg.15-16/02/2021 foto screenshot mia by Prot.CiVILE Italiana . 2.739.591 casi tot+10.386 aumen.ieri+7.351=+3.035 3… - NovaraToday : Coronavirus, +771 nuovi contagi in Piemonte: terzo giorno senza decessi a Novara - Mauri_SMM_SEO : Agg.15-16/02/2021 foto screenshot mia by Prot.CiVILE Italiana . 2.739.591 casi tot+10.386 aumen.ieri+7.351=+3.035 3… - verbanonews : New post: Coronavirus: in Piemonte 771 nuovi casi positivi -