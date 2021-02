Coronavirus 16 febbraio: incidenza tamponi al 3,8%, tutti i dati (Di martedì 16 febbraio 2021) Emergenza Coronavirus oggi 16 febbraio in Italia: incidenza tamponi al 3,8%, tutti i dati, la situazione aggiornata. Ancora un quadro in chiaroscuro quello che viene disegnato dall’emergenza Coronavirus in Italia oggi 16 febbraio: infatti, da un lato si guarda con timore alle varianti che si stanno diffondendo anche nel nostro Paese, dall’altro il dato complessivo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 16 febbraio 2021) Emergenzaoggi 16in Italia:al 3,8%,, la situazione aggiornata. Ancora un quadro in chiaroscuro quello che viene disegnato dall’emergenzain Italia oggi 16: infatti, da un lato si guarda con timore alle varianti che si stanno diffondendo anche nel nostro Paese, dall’altro il dato complessivo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

SkyTG24 : Covid Lombardia, Moratti: 'Vaccini? Per over 80 non c'è da aver fretta'. DIRETTA - fanpage : 'Serve #lockdown nazionale, tra una settimana la #varianteinglese si diffonderà' - fanpage : 'La #varianteinglese avrà raggiunto il 50% in Italia a fine febbraio' - MilanWorldForum : Coronavirus: il bollettino del 16 febbraio -) - quartomiglio : Covid-19, 16 febbraio 2021: a Roma 574 casi e in tutto il Lazio 894 -