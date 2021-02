Convocati Juventus, l’elenco ufficiale: torna Dybala, la decisione su Bonucci (Di martedì 16 febbraio 2021) Convocati Juventus – Ottavi di finale del torneo più prestigioso d’Europa e ostacolo assolutamente da non sottovalutare. Anche perché la Juventus arriva a questa partita dopo il ko di Napoli che ha un po’ minato l’autostima di un gruppo che non sembrava conoscere ostacoli. Adesso bisogna ripartire con nuovo slancio anche se i problemi di formazione non mancano a Pirlo, alle prese con tanti acciaccati e infortunati. Convocati Juventus, l’elenco ufficiale in vista del Porto Nell’elenco diramato dalla Juventus per questo incontro ci sono anche Bonucci e Dybala. Ma Pirlo in conferenza stampa ha spiegato che i due elementi viaggeranno insieme alla squadra per fare gruppo, pur non avendo la possibilità di ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 16 febbraio 2021)– Ottavi di finale del torneo più prestigioso d’Europa e ostacolo assolutamente da non sottovalutare. Anche perché laarriva a questa partita dopo il ko di Napoli che ha un po’ minato l’autostima di un gruppo che non sembrava conoscere ostacoli. Adesso bisogna ripartire con nuovo slancio anche se i problemi di formazione non mancano a Pirlo, alle prese con tanti acciaccati e infortunati.in vista del Porto Neldiramato dallaper questo incontro ci sono anche. Ma Pirlo in conferenza stampa ha spiegato che i due elementi viaggeranno insieme alla squadra per fare gruppo, pur non avendo la possibilità di ...

