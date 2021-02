Confindustria: "Blocco dei licenziamenti per le attività che lo Stato ferma" (Di martedì 16 febbraio 2021) La riforma degli ammortizzatori sociali ”è strettamente connessa al Blocco dei licenziamenti. Su questo aspetto ci vuole pragmatismo e un approccio empirico”.Così il vicepresidente di Confindustria per il lavoro e le relazioni industriali, Maurizio Stirpe, all’incontro con il ministro del Lavoro, Andrea Orlando. “Dove ci sono attività ferme perché il governo decide di fermarle è giusto che ci sia il Blocco dei licenziamenti. Ma dove non ci sono condizioni di sospensione per legge, ma riduzione di attività dovute al mercato, dobbiamo consentire alle aziende di potersi riposizionare per far ripartire il mercato del lavoro”, ha detto. Così come per le attività fermate per decisione del governo ”è corretto che ci sia il ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 16 febbraio 2021) La riforma degli ammortizzatori sociali ”è strettamente connessa aldei. Su questo aspetto ci vuole pragmatismo e un approccio empirico”.Così il vicepresidente diper il lavoro e le relazioni industriali, Maurizio Stirpe, all’incontro con il ministro del Lavoro, Andrea Orlando. “Dove ci sonoferme perché il governo decide dirle è giusto che ci sia ildei. Ma dove non ci sono condizioni di sospensione per legge, ma riduzione didovute al mercato, dobbiamo consentire alle aziende di potersi riposizionare per far ripartire il mercato del lavoro”, ha detto. Così come per lete per decisione del governo ”è corretto che ci sia il ...

