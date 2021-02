Conferenza stampa Stankovic: «Il Milan è forte, sarà bellissimo affrontarli» (Di martedì 16 febbraio 2021) Stankovic è intervenuto in Conferenza per presentare la partita di giovedì sera elogiando Stefano Pioli e la stagione del Milan Presentando in Conferenza stampa la partita di Europa League contro il Milan di giovedì alle 18:55, Dejan Stankovic, allenatore della Stella Rossa, ha dichiarato: SUL Milan – «Il Milan è un avversario forte. La Serie A racconta che sono attaccati alla testa della classifica. Di sicuro conosciamo tutti la loro storia e quello che ha rappresentato e rappresenta nelle competizioni europee. Negli ultimi anni hanno attraversato un periodo di difficoltà ma l’impressione è che in questa stagione abbiano trovato il loro equilibrio». SU PIOLI – «Il suo lavoro è stato riconoscibile. Nessuna discussione ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 febbraio 2021)è intervenuto inper presentare la partita di giovedì sera elogiando Stefano Pioli e la stagione delPresentando inla partita di Europa League contro ildi giovedì alle 18:55, Dejan, allenatore della Stella Rossa, ha dichiarato: SUL– «Ilè un avversario. La Serie A racconta che sono attaccati alla testa della classifica. Di sicuro conosciamo tutti la loro storia e quello che ha rappresentato e rappresenta nelle competizioni europee. Negli ultimi anni hanno attraversato un periodo di difficoltà ma l’impressione è che in questa stagione abbiano trovato il loro equilibrio». SU PIOLI – «Il suo lavoro è stato riconoscibile. Nessuna discussione ...

