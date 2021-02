Conferenza stampa Pirlo: «Il Porto difende bene, partita complicata» (Di martedì 16 febbraio 2021) Andrea Pirlo ha parlato alla vigilia di Porto-Juventus di Champions League Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato in Conferenza stampa alla viglia della partita di Champions League contro il Porto. LEGGI LA Conferenza INTEGRALE SU JUVENTUS NEWS 24 MATCH – «È una partita complicata. Sono una squadra che difende bene. Nelle ultime partite di Champions hanno avuto la porta inviolata. Sono compatti e bravi a stringersi, stile Atletico Madrid. Non dovremo forzare le giocate perché sono bravi a ripartire». CHAMPIONS – «La Champions è particolare, quando la giochi te ne accorgi. È molto diversa dal campionato, tante squadre lottano per vincere. Ma dipende da come ti trovi, dal ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 febbraio 2021) Andreaha parlato alla vigilia di-Juventus di Champions League Andrea, allenatore della Juventus, ha parlato inalla viglia delladi Champions League contro il. LEGGI LAINTEGRALE SU JUVENTUS NEWS 24 MATCH – «È una. Sono una squadra che. Nelle ultime partite di Champions hanno avuto la porta inviolata. Sono compatti e bravi a stringersi, stile Atletico Madrid. Non dovremo forzare le giocate perché sono bravi a ripartire». CHAMPIONS – «La Champions è particolare, quando la giochi te ne accorgi. È molto diversa dal campionato, tante squadre lottano per vincere. Ma dipende da come ti trovi, dal ...

