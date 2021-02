Conferenza stampa Pirlo: “Bonucci out. Su Dybala, Morata e Ramsey…” (Di martedì 16 febbraio 2021) Conferenza stampa Pirlo – Domani andata degli ottavi di finale tra Porto e Juventus. I bianconeri dopo la sconfitta contro il Napoli, devono dare segnali positivi in Champions League. Andrea Pirlo come ad ogni vigilia, ha parlato in Conferenza stampa. Ecco di seguito le sue dichiarazioni. Conferenza stampa Pirlo, le parole del tecnico SUL PORTO – “Che tipo di partita mi aspetto? Come ha detto Giorgio, una partita molto complicata, sono una squadra che difende bene. Nel girone di Champions hanno avuto quattro o cinque volte la porta inviolata. Stile Atletico Madrid. Bravi a stringersi con le linee da 4. Molta pazienza, non forzare le giocate. Nelle ripartenze sono bravi, hanno giocatori di gamba e forza fisica”. Leggi anche: Juventus, ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 16 febbraio 2021)– Domani andata degli ottavi di finale tra Porto e Juventus. I bianconeri dopo la sconfitta contro il Napoli, devono dare segnali positivi in Champions League. Andreacome ad ogni vigilia, ha parlato in. Ecco di seguito le sue dichiarazioni., le parole del tecnico SUL PORTO – “Che tipo di partita mi aspetto? Come ha detto Giorgio, una partita molto complicata, sono una squadra che difende bene. Nel girone di Champions hanno avuto quattro o cinque volte la porta inviolata. Stile Atletico Madrid. Bravi a stringersi con le linee da 4. Molta pazienza, non forzare le giocate. Nelle ripartenze sono bravi, hanno giocatori di gamba e forza fisica”. Leggi anche: Juventus, ...

