Conferenza stampa Chiellini: «Il k.o. di sabato non ci scalfisce» (Di martedì 16 febbraio 2021) Giorgio Chiellini ha parlato alla vigilia di Porto-Juventus di Champions League Giorgio Chiellini, difensore e capitano della Juventus, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Champions League contro il Porto. LEGGI LA Conferenza INTEGRALE SU JUVENTUS NEWS 24 SCONFITTA COL NAPOLI – «Io penso che arriviamo da un periodo molto positivo. La partita di sabato non ci scalfisce. Dobbiamo avere equilibrio e calma. Distinguiamo le due competizioni. In campionato mancano 16 partite più recupero. Ora inizia la Champions ad eliminazione diretta. Arriviamo con entusiasmo e voglia ma consapevoli delle difficoltà che abbiamo sperimentato anche negli ultimi anni». PORTO – «Sono una squadra che si difende molto bene. Nelle ultime partita ha fatto più fatica ma ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 febbraio 2021) Giorgioha parlato alla vigilia di Porto-Juventus di Champions League Giorgio, difensore e capitano della Juventus, ha parlato inalla vigilia della trasferta di Champions League contro il Porto. LEGGI LAINTEGRALE SU JUVENTUS NEWS 24 SCONFITTA COL NAPOLI – «Io penso che arriviamo da un periodo molto positivo. La partita dinon ci. Dobbiamo avere equilibrio e calma. Distinguiamo le due competizioni. In campionato mancano 16 partite più recupero. Ora inizia la Champions ad eliminazione diretta. Arriviamo con entusiasmo e voglia ma consapevoli delle difficoltà che abbiamo sperimentato anche negli ultimi anni». PORTO – «Sono una squadra che si difende molto bene. Nelle ultime partita ha fatto più fatica ma ...

