Concorso Asl Roma, 406 assistenti amministrativi: rinviata la prova preselettiva (Di martedì 16 febbraio 2021) rinviata la prova preselettiva del Concorso Asl Roma per 406 posti di assistente amministrativo, categoria C. Con avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 16.02.2021 sono rettificate le precedenti dichiarazioni che ne prevedevano lo svolgimento dall'8 marzo al 18 marzo 2021. Nel documento è indicato: "A rettifica di quanto pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n.12 del 9.2.2021, si rende noto che a causa di sopraggiunte esigenze organizzative connesse alle situazione di emergenza epidemiologica da Covid – 19, la prova preselettiva del Concorso pubblico di cui in epigrafe prevista nelle giornate dall' 8 marzo 2021 al giorno 18 marzo 2021, è rinviata a data da destinarsi. Del nuovo diario di svolgimento ...

