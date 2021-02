Comunali Roma, il Pd lavora all’ipotesi Gualtieri (spingendo per l’aiuto di Conte). Ma resta l’incognita Raggi. La Lega vuole Abodi (Di martedì 16 febbraio 2021) Roberto Gualtieri o Marianna Madia da una parte. Andrea Abodi o Francesco Rocca dall’altra. Con l’incognita Virginia Raggi: tirerà dritto con la sua ricandidatura solitaria in quota M5s oppure cederà il posto nella sua corsa in Campidoglio – come ancora auspica il Pd – magari sulla spinta di un “mediatore d’eccezione”? Quella che si è aperta potrebbe essere la settimana decisiva per definire i principali candidati alle elezioni capitoline del 2021. Chiusa la non semplice partita del neo-governo Draghi, a distanza di poche ore potrebbero arrivare anche i nomi di centrosinistra e centrodestra per la corsa a Palazzo Senatorio. L’ex ministro libero per il Campidoglio – A sinistra, l’esclusione dalla squadra di Palazzo Chigi ha aperto un’autostrada a Roberto Gualtieri. La possibile candidatura dell’ex ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) Robertoo Marianna Madia da una parte. Andreao Francesco Rocca dall’altra. ConVirginia: tirerà dritto con la sua ricandidatura solitaria in quota M5s oppure cederà il posto nella sua corsa in Campidoglio – come ancora auspica il Pd – magari sulla spinta di un “mediatore d’eccezione”? Quella che si è aperta potrebbe essere la settimana decisiva per definire i principali candidati alle elezioni capitoline del 2021. Chiusa la non semplice partita del neo-governo Draghi, a distanza di poche ore potrebbero arrivare anche i nomi di centrosinistra e centrodestra per la corsa a Palazzo Senatorio. L’ex ministro libero per il Campidoglio – A sinistra, l’esclusione dalla squadra di Palazzo Chigi ha aperto un’autostrada a Roberto. La possibile candidatura dell’ex ...

MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Comunali Roma, il Pd lavora all’ipotesi Gualtieri (spingendo per l’aiuto di Conte). Ma resta l’incognita Raggi. La Leg… - fattoquotidiano : Comunali Roma, il Pd lavora all’ipotesi Gualtieri (spingendo per l’aiuto di Conte). Ma resta l’incognita Raggi. La… - Lgiova66 : RT @DomaniGiornale: ll leader di #Azione, Carlo #Calenda, ha fatto sapere di non avere intenzione di ritirare la sua candidatura a sindaco… - MassimoFranchi : RT @violagiannoli: Da 24 giorni @Arci_Sparwasser, che è tante cose, accoglie senzacasa per supplire con una goccia all’oceano di carenze co… - serenel14278447 : RT @DomaniGiornale: ll leader di #Azione, Carlo #Calenda, ha fatto sapere di non avere intenzione di ritirare la sua candidatura a sindaco… -

Ultime Notizie dalla rete : Comunali Roma Prevenzione rifiuti, indagine Ispra su misure Enti locali

... ma anche centri comunali per favorire il riuso sono tra le misure dei Comuni rilevate dall' Ispra ... Ai 345 comuni campione, tra cui Roma e Milano , sono state rivolte 36 domande sulla base del ...

Milano, un giardino per ricordare fratel Ettore: tutto il consiglio comunale è d'accordo

...è stato presentato dal leghista Gabriele Abbiati e approvato all'unanimità dai consiglieri comunali ... uno in provincia di Chieti, uno in provincia di Vercelli, uno a Grottaferrata (Roma) e uno a ...

Comunali Roma 2021, Calenda: "Non ho intenzione di ritirami da candidato sindaco, sarebbe sbagliato" RomaToday Ostia 'respinge' gli studenti di Fiumicino. La Lega: "Non sono appestati"

Poggio-D'Intino: 'La carenza di istituti scolastici nel territorio di Fiumicino è cronica e il liceo di Maccarese non può certo tappare tutti i buchi così centinaia di studenti saranno costretti a sfi ...

Governo: nasce intergruppo parlamentare M5S-Pd-Leu al Senato

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Alla vigilia del voto di fiducia al nuovo governo Draghi, abbiamo deciso, sollecitati da senatrici e senatori dei tre gruppi parlamentari, di intraprendere un'iniziativa c ...

... ma anche centriper favorire il riuso sono tra le misure dei Comuni rilevate dall' Ispra ... Ai 345 comuni campione, tra cuie Milano , sono state rivolte 36 domande sulla base del ......è stato presentato dal leghista Gabriele Abbiati e approvato all'unanimità dai consiglieri... uno in provincia di Chieti, uno in provincia di Vercelli, uno a Grottaferrata () e uno a ...Poggio-D'Intino: 'La carenza di istituti scolastici nel territorio di Fiumicino è cronica e il liceo di Maccarese non può certo tappare tutti i buchi così centinaia di studenti saranno costretti a sfi ...Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Alla vigilia del voto di fiducia al nuovo governo Draghi, abbiamo deciso, sollecitati da senatrici e senatori dei tre gruppi parlamentari, di intraprendere un'iniziativa c ...