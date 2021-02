Commercio, il 2020 si chiude con un calo del nostro export di quasi il 10%. Si salvano alimentari e farmaci. A dicembre + 3,3% (Di martedì 16 febbraio 2021) Il difficilissimo 2020 si chiude con un calo delle esportazioni italiane del 9,7%. Come fa sapere l’Istat, tra i principali clienti è particolarmente negativo il dato relativo alla Francia, nostro secondo partner commerciale: – 11,7% le vendite di made in Italy rispetto al 2019. Più contenuta la flessione dell’export verso la Germania (-4,8%), in forte discesa invece la Spagna (- 16,7%). Fuori dall’Unione europea diminuiscono dell’11% le esportazioni verso la Gran Bretagna e del 7,9% quelle verso gli Stati Uniti. Tiene invece l’interscambio con la Cina che è diminuito di un modesto 0,6% dopo che Pechino è riuscita a riprendere piuttosto rapidamente gli abituali ritmi produttivi. L’unico dato positivo riguarda il Belgio, paese verso cui il nostro export risulta in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) Il difficilissimosicon undelle esportazioni italiane del 9,7%. Come fa sapere l’Istat, tra i principali clienti è particolarmente negativo il dato relativo alla Francia,secondo partner commerciale: – 11,7% le vendite di made in Italy rispetto al 2019. Più contenuta la flessione dell’verso la Germania (-4,8%), in forte discesa invece la Spagna (- 16,7%). Fuori dall’Unione europea diminuiscono dell’11% le esportazioni verso la Gran Bretagna e del 7,9% quelle verso gli Stati Uniti. Tiene invece l’interscambio con la Cina che è diminuito di un modesto 0,6% dopo che Pechino è riuscita a riprendere piuttosto rapidamente gli abituali ritmi produttivi. L’unico dato positivo riguarda il Belgio, paese verso cui ilrisulta in ...

