Come Salvini vuole usare l'emergenza per far saltare il governo Draghi (o andarsene) (Di martedì 16 febbraio 2021) Il Capitano ha paura di perdere voti lasciando l'opposizione a Giorgia Meloni. Ma pensa anche che l'esecutivo possa trovarsi davanti una durata di anni e non di mesi Come credeva fino a ieri. Per ... Leggi su today (Di martedì 16 febbraio 2021) Il Capitano ha paura di perdere voti lasciando l'opposizione a Giorgia Meloni. Ma pensa anche che l'esecutivo possa trovarsi davanti una durata di anni e non di mesicredeva fino a ieri. Per ...

matteosalvinimi : #Salvini: Come Lega non avevamo chiesto nomi. Abbiamo chiesto ministeri ad hoc per turismo e per le disabilità e so… - LegaSalvini : ++ BRENNERO, SALVINI: “VERGOGNOSE CODE PER I CONTROLLI DELL’AUSTRIA SUI NOSTRI CAMIONISTI, L’ITALIA SIA PRONTA A FA… - Capezzone : Su @atlanticomag l’opinione di @Musso___ sul quadro politico - zazoomblog : Come Salvini vuole usare lemergenza per far saltare il governo Draghi (o andarsene) - #Salvini #vuole #usare… - vincenzodeang1 : RT @dukana2: Vi starete chiedendo ??chissà come sta andando la campagna vaccinale nell’eccellenza (??????????) in #Lombardia??Con il #CessoDestra… -