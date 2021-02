Come Salvini vuole logorare da dentro il governo Draghi (Di martedì 16 febbraio 2021) Ieri l’attacco a Speranza e al CTS, nei giorni scorsi la richiesta del cambio di marcia sui migranti a Luciana Lamorgese. Salvini è entrato ma non è in maggioranza etto che non diventi un problema. Il piano che si delinea è quello di avere una Lega di lotta e di governo. Ma, racconta Repubblica, il presidente del Consiglio è Draghi, non uno qualsiasi. «Matteo non vuole fare il pierino della situazione, né correggere la linea del governo Draghi: la vuole proprio indirizzare, condizionare», spiega dietro anonimato uno degli uomini più vicini al senatore. Una strategia assai simile a quella adottata dall’autunno 2018 col governo gialloverde appena insediato: starci dentro e prendere le distanze dagli alleati (grillini). Ci sta riprovando. ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) Ieri l’attacco a Speranza e al CTS, nei giorni scorsi la richiesta del cambio di marcia sui migranti a Luciana Lamorgese.è entrato ma non è in maggioranza etto che non diventi un problema. Il piano che si delinea è quello di avere una Lega di lotta e di. Ma, racconta Repubblica, il presidente del Consiglio è, non uno qualsiasi. «Matteo nonfare il pierino della situazione, né correggere la linea del: laproprio indirizzare, condizionare», spiega dietro anonimato uno degli uomini più vicini al senatore. Una strategia assai simile a quella adottata dall’autunno 2018 colgialloverde appena insediato: starcie prendere le distanze dagli alleati (grillini). Ci sta riprovando. ...

