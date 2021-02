Come è triste Venezia. Il martedì grasso senza turisti nuovo 'colpo' per la città (Di martedì 16 febbraio 2021) Il Covid spegne il Carnevale: mancano coriandoli e turisti e i negozi restano chiusi. Centinaia i posti di lavoro persi. E la magistratura indaga sui rischi di infiltrazioni mafiose nel tessuto ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 16 febbraio 2021) Il Covid spegne il Carnevale: mancano coriandoli ee i negozi restano chiusi. Centinaia i posti di lavoro persi. E la magistratura indaga sui rischi di infiltrazioni mafiose nel tessuto ...

USA, impeachment non passa: Trump prepara il grande ritorno

Certo, la macchia dell'assalto a Capitol Hill resta ma, come da copione, i numeri al Senato erano ... 'Questo triste capitolo della nostra storia ci ha ricordato che la democrazia è fragile . Che deve ...

Il Covid spegne il Carnevale: mancano coriandoli e turisti e i negozi restano chiusi. Centinaia i posti di lavoro persi. E la magistratura indaga sui rischi di infiltrazioni mafiose nel tessuto ...Certo, la macchia dell'assalto a Capitol Hill resta ma,da copione, i numeri al Senato erano ... 'Questocapitolo della nostra storia ci ha ricordato che la democrazia è fragile . Che deve ...