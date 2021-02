Coccoli | la pasta fritta che vi porterà nel paradiso del gusto! 

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 16 febbraio 2021) Se siete alla ricerca di un antipasto a base di, isono la ricetta che fa al caso vostro! Si tratta di un piatto tipico della tradizione culinaria toscana che vi lascerà davvero a bocca aperta. Dovete sapere che è molto simile a preparazioni come lo gnocco fritto, tuttavia, è ancora più morbido e facile da preparare. Senza contare che sono ideali per accompagnare formaggi, salse o, ancora salumi. Curiose di scoprire come fare? Iniziamo!: ingredienti e preparazione Per preparare questa deliziosa ricetta, procuratevi: farina 00, 400 gr acqua tiepida, 250 ml lievito di birra, 20 gr olio extravergine d’oliva, 1 cucchiaio zucchero semolato, 1 cucchiaio sale, q.b. olio di semi di arachidi, q.b. Per prima cosa, prendete l’acqua e fatela intiepidire, quindi versatene un terzo in una ...