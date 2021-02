ClubHouse, come funziona il social network del momento? (Di martedì 16 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. mondo dei social network è sempre in costante e continuo aggiornamento. La grande novità è rappresentata da ClubHouse. Ma come funziona? Analizzare il mondo dei social network può diventare un qualcosa di davvero molto complicato. Infatti, trattandosi ovviamente di tecnologia, occorre stare sempre e comunque al passo con i tempi e soprattutto non perdersi mai Leggi su youmovies (Di martedì 16 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. mondo deiè sempre in costante e continuo aggiornamento. La grande novità è rappresentata da. Ma? Analizzare il mondo deipuò diventare un qualcosa di davvero molto complicato. Infatti, trattandosi ovviamente di tecnologia, occorre stare sempre e comunque al passo con i tempi e soprattutto non perdersi mai

team_world : Chi di voi è su #Clubhouse? Se sei nuov* e hai ancora poca dimestichezza con l'app, ti spieghiamo come invitare i t… - _Grillology : @marcocattaneo Boh... trova qualche persona interessante e preparata e fai tu una stanza. Diventa una diretta youtu… - Know4Innovation : RT @CittadinidiTwtt: Il futuro del giornalismo e della comunicazione digitale, appuntamento con #PASocial su #Clubhouse lunedì 15 febbraio… - besideyook : yesung che alle 5:30 del mattino vuole precisare che quello che è successo su clubhouse non è una cosa così seria c… - FerdinandoC : La curiosa (e forse per certi versi anche accurata) descrizione della democrazia italiana offerta da Sallusti a Ott… -