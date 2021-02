Clima | il manifesto di Oxfam Italia per il nuovo governo Draghi

(Di martedì 16 febbraio 2021) (Teleborsa) – Evitare lo scioglimento del ghiacciaio dell’Adamello, impedire l’ampliamento di una discarica nella provincia di Catania, costruire una rete locale per la promozione della moda sostenibile in provincia di Firenze, migliorare la raccolta differenziata a Roma e Milano, raccontare con i dati gli effetti sempre gravi ed evidenti del cambiamentotico nelle nostre città. Queste alcune delle pratiche di attivismo locale che accompagnano la campagna nazionale #2021Ultimachiamata, lanciata oggi dainsieme a Fondazione Acra, Centro Cooperazione Internazionale, CISP, COPE, Marche Solidali, We World. “Mai come prima d’ora l’ha l’opportunità e le risorse per agire con convinzione e coerenza. Farlo significa anche partire dalle speranze e dalle proposte di coloro che hanno più da guadagnare da ...

Rojname_com : Ora un Recovery plan che centri gli obiettivi europei sul clima | il manifesto - SLuciadiBudoia : RT @JanfaJanf: Il manifesto di #sanvalentino2021: Clima-Progressività-Patrimoniale #governodeimigliori #MinistroDellaTransizioneEcologica h… - SaraPapaya1 : RT @JanfaJanf: Il manifesto di #sanvalentino2021: Clima-Progressività-Patrimoniale #governodeimigliori #MinistroDellaTransizioneEcologica h… - beabri : RT @JanfaJanf: Il manifesto di #sanvalentino2021: Clima-Progressività-Patrimoniale #governodeimigliori #MinistroDellaTransizioneEcologica h… - LaMokaespresso : RT @JanfaJanf: Il manifesto di #sanvalentino2021: Clima-Progressività-Patrimoniale #governodeimigliori #MinistroDellaTransizioneEcologica h… -

Ultime Notizie dalla rete : Clima manifesto

Il Manifesto

Per questo ci auguriamo che quanti più cittadini possano sostenere il nostroe rispondere a questa "ultima chiamata" per unmigliore". La campagna #2021Ultimachiamata, spiega in una ...Non c'è più tempo Promuoviamo l'introduzione e la sperimentazione sull'idrogeno che potrebbe diventare un green business planetario; il Piano Nazionale Italiano Energia e(PNIEC), costituisce ...Non c’è più tempo -. Parte da qui, da un’affermazione categorica, il manifesto d’intesa per l’ambiente che Meuccio Berselli, segretario generale dell’Autorità Distrettuale del fiume Po, ha presentato ...(Teleborsa) – Evitare lo scioglimento del ghiacciaio dell’Adamello, impedire l’ampliamento di una discarica nella provincia di Catania, costruire una rete locale per la promozione della moda ...