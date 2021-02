Clamoroso colpo di scena: Del Debbio non solo su Mediaset. Dove sbarca il conduttore, l'annuncio che spiazza tutti (Di martedì 16 febbraio 2021) Paolo Del Debbio non solo in televisione. La novità è arrivata proprio in questi giorni ed è stata rilanciata dal profilo Facebook del suo programma tv: Dritto e Rovescio. "Il nostro Paolo Del Debbio è atterrato su Instagram - si legge nel post -. Questo è il suo profilo ufficiale, seguitelo @dicedelDebbio". Proprio così, il conduttore di Rete Quattro non ha solo cambiato look. Peccato però che Tvblog abbia ripescato dal passato qualche sua dichiarazione contro i social: “Io sono un personaggio pubblico e su internet non ci sono, si vive tranquillamente”, affermava nel dicembre del 2019 durante un incontro pubblico a San Benedetto del Tronto. “Si può fare un'attività pubblica senza essere sui social. In rete non c'è selezione, tutti sono uguali, dallo scienziato ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) Paolo Delnonin televisione. La novità è arrivata proprio in questi giorni ed è stata rilanciata dal profilo Facebook del suo programma tv: Dritto e Rovescio. "Il nostro Paolo Delè atterrato su Instagram - si legge nel post -. Questo è il suo profilo ufficiale, seguitelo @dicedel". Proprio così, ildi Rete Quattro non hacambiato look. Peccato però che Tvblog abbia ripescato dal passato qualche sua dichiarazione contro i social: “Io sono un personaggio pubblico e su internet non ci sono, si vive tranquillamente”, affermava nel dicembre del 2019 durante un incontro pubblico a San Benedetto del Tronto. “Si può fare un'attività pubblica senza essere sui social. In rete non c'è selezione,sono uguali, dallo scienziato ...

