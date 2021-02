Citroën C4 e Ë-C4 | la prova de Il Fatto it – Anticonformista e multi energia – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 febbraio 2021) Durante i 13 mesi di trattative che hanno portato alla nascita del nuovo gruppo Stellantis, anche i lettori più distanti dal mondo dell’auto hanno a che fare con l’idea di integrazione industriale portata avanti da Carlos Tavares. L’ex numero uno di Psa e ora della nuova azienda, offriva a Fca il valore aggiunto di tecnologie francesi che sono sembrate a volte lontane dalla realtà. L’espressione “piattaforma modulare”, tra i non addetti ai lavori, è parsa per lungo tempo un equilibrismo ambientalista su cui scommettere per il futuro. La nuova Citroen C4, prima vettura in ordine rigorosamente cronologico ad essere intestata al gruppo Stellantis, dimostra invece che l’assalto ideato da Tavares al vertice dei costruttori automobilistici mondiali ha basi solide, ma soprattutto può avere una esecuzione molto più rapida del previsto. ...