Cirrosi epatica meno letale grazie alle nuove terapie, domani il webinar promosso da Motore Sanità (Di martedì 16 febbraio 2021) "Focus Campania. La realtà italiana della Cirrosi epatica in epoca pandemica tra terapie e impatto socio economico" è il titolo del webinar organizzato da Motore Sanità che si svolge domani 17 Febbraio 2021, dalle ore 11 alle ore 13. I deceduti per Cirrosi epatica in Italia sono oggi circa 15.000 all'anno. Le nuove terapie per l'Epatite C ed i successi dei trapianti di fegato nei pazienti candidabili, hanno portato e porteranno un aumento della sopravvivenza dei pazienti con Cirrosi. Di conseguenza questa malattia inciderà in maniera significativa sull'organizzazione socio-assistenziale, e sull'impatto economico gestionale dei vari sistemi sanitari ...

