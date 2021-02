**Cinema: Spike Lee, ‘prossimo film Marvel? Lo prenderei in considerazione’** (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb. (Adnkronos) – Spike Lee “non è contrario” a dirigere un film Marvel, se gli sarà data la giusta opportunità. A rivelarlo è il sito specializzato Nme. Il regista di ‘Come fratelli’ ha recentemente parlato di un potenziale futuro in cui dirigerà un film di supereroi, dicendo: “Lo prenderò in considerazione”. In una nuova intervista con Entertainment Weekly, quando gli è stato chiesto se avrebbe ignorato le opportunità del Marvel Cinematic Universe, Lee ha detto: “Non ho nulla contro la Marvel. Sono cresciuto leggendo i fumetti di Spider-Man”.Ha aggiunto, tuttavia, che “per me la DC Comics è sempre stata banale”. Lee ha poi spiegato che anche se non ci sono progetti concreti per l’immediato futuro, prenderebbe in considerazione l’eventualità. “Se si presenta l’opportunità ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb. (Adnkronos) –Lee “non è contrario” a dirigere un, se gli sarà data la giusta opportunità. A rivelarlo è il sito specializzato Nme. Il regista di ‘Come fratelli’ ha recentemente parlato di un potenziale futuro in cui dirigerà undi supereroi, dicendo: “Lo prenderò in considerazione”. In una nuova intervista con Entertainment Weekly, quando gli è stato chiesto se avrebbe ignorato le opportunità delCinematic Universe, Lee ha detto: “Non ho nulla contro la. Sono cresciuto leggendo i fumetti di Spider-Man”.Ha aggiunto, tuttavia, che “per me la DC Comics è sempre stata banale”. Lee ha poi spiegato che anche se non ci sono progetti concreti per l’immediato futuro, prenderebbe in considerazione l’eventualità. “Se si presenta l’opportunità ...

