Ciclismo | Van Aert punterà al Mondiale nelle Fiandre | Percorso adatto a me

Eurosport_IT : Assegnate le wild card per il #Giro: ma l'Androni dov'è? ??????????? #EurosportCICLISMO -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Van

Quotidiano.net

Bologna, 16 febbraio 2021 " Calendario molto ricco quello 2021 del. C'è chi punta ai grandi giri, Giro d'Italia e Tour de France , chi alle Classiche e alle ... E' il campione belga Wout...... prima di cominciare con i veri e propri obiettivi che saranno la Sanremo , il Fiandre , perso l'anno scorso per una caduta quando era in fuga conder Poel eAert , e poi la Liegi , gettata ...Il belga della Jumbo programma tre picchi di forma tra Classiche del nord, Tour e Mondiale, ma l’obiettivo principale è la maglia iridata in Belgio ...La corsa a tappe emiratina, organizzata con la collaborazione tecnica di Rcs Sport dal 21 al 27 febbraio, aprirà il World Tour ...