Ci siamo levati Conte ma le tv restano nelle mani di Casalino (Di martedì 16 febbraio 2021) Pensavamo di esserci liberati della strana coppia dopo il loro scenografico addio a Palazzo Chigi. E invece… Il portavoce dell’ormai ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, torna in tv. Su tutte le reti. Prima Casalinoè stato ospite di Lilli Gruber a ‘Otto e Mezzo’ in onda su La7 poi è andato a Mediaset da Nicola Porro. Casalino dalla Gruber ha parlato di Draghi, degli insulti ricevuti da Renzi, e di quanto la politica italiana, a detta sua, sia maschilista.



E anche le tv, così come i giornali, continuano a far notare quel formidabile consenso social, il milione e 200 mila «like» che ha salutato su Facebook il suo post di commiato da Palazzo Chigi. Anche la Gruber non si è tirata indietro e ne ha parlato, e Rocco ha cavalcato l'onda, prima di scendere nel pietismo accennando ad alcuni tratti della sua autobiografia in uscita ...

