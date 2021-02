Choc nella musica: il celebre cantante arrestato e condannato. Accuse pesantissime (Di martedì 16 febbraio 2021) Sta facendo discutere la vicenda del rapper Pablo Hasel che si è barricato all’interno del rettorato dell’Università di Lleida, la sua città, capoluogo di una delle quattro province catalane. Sarebbe dovuto entrare in cella lo scorso venerdì per scontare una condanna a nove mesi per “esaltazione del terrorismo” e “ingiurie alla corona” contenute, secondo i giudici, nelle sue canzoni e nei commenti postati su Twitter. Hasel ha deciso di non presentarsi e di attendere che i Mossos d’Esquadra, la polizia regionale catalana, lo vada a “sequestrare”, come lui stesso definisce il suo possibile arresto. “Sarebbe un’umiliazione indegna presentarmi spontaneamente di fronte a una sentenza così ingiusta”, ha spiegato ai suoi oltre 120mila follower su Twitter. La polizia ha avviato un’operazione per catturarlo nella mattina di martedì 16 febbraio e lo ha portato in cella. ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 16 febbraio 2021) Sta facendo discutere la vicenda del rapper Pablo Hasel che si è barricato all’interno del rettorato dell’Università di Lleida, la sua città, capoluogo di una delle quattro province catalane. Sarebbe dovuto entrare in cella lo scorso venerdì per scontare una condanna a nove mesi per “esaltazione del terrorismo” e “ingiurie alla corona” contenute, secondo i giudici, nelle sue canzoni e nei commenti postati su Twitter. Hasel ha deciso di non presentarsi e di attendere che i Mossos d’Esquadra, la polizia regionale catalana, lo vada a “sequestrare”, come lui stesso definisce il suo possibile arresto. “Sarebbe un’umiliazione indegna presentarmi spontaneamente di fronte a una sentenza così ingiusta”, ha spiegato ai suoi oltre 120mila follower su Twitter. La polizia ha avviato un’operazione per catturarlomattina di martedì 16 febbraio e lo ha portato in cella. ...

