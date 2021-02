Chicago capitale mondiale della pizza? Napoli si ribella | chi ha ragione? Bisognerebbe organizzare un tour culinario…

Leggi su velvetmag

(Di martedì 16 febbraio 2021) Pandemia, crisi di Governo, elezioni Presidenziali e tsunami: argomenti forti, importanti, eventi che condizionano la vita, eppure latrova il suo spazio. Non si tratta di un gioco di parole, né tanto meno di una battuta simpatica. Laè, da alcune settimane, uno degli argomenti più dibattuti nel mondo occidentale. Paradossale, si potrebbe pensare. E in effetti c’è chi ha riscontrato un paradosso e no, non riguarda l’incidenzanel mare magnum di notizie di cui siamo preda ogni giorno. Per i napoletani è paradossale chesi sia autoproclamata. Non se ne è discusso un giorno o due; sono quasi due settimane che a colpi di tweet e commenti sociale ...