Chi è Nunzio Sarpietro | la storia del Gup del caso Gregoretti-Salvini

Nunzio Sarpietro è il Gup nel caso di Matteo Salvini per la gestione dei migranti a Siracusa dalla nave Gregoretti. Nunzio Sarpietro, nato a Paternò, nel Catanese, ha 68 anni ed è il presidente dell'ufficio dei Gip di Catania, che presiede l'udienza preliminare scaturita dalla richiesta di rinvio a giudizio per l'ex Ministro dell'Interno, Matteo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

