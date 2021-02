Chi è Marta Bassino? La 25enne piemontese figlia di maestro di sci, conquista il primo oro azzurro nel parallelo a Cortina (Di martedì 16 febbraio 2021) Dopo il passaggio a vuoto nel SuperG e in combinata, Marta Bassino ha centrato il bersaglio nel gigante parallelo al Mondiale di Cortina, regalando la prima attesa medaglia ai colori azzurri. Erano 24 anni, dai tempi di Isolde Kostner e Deborah Compagnoni, che l’Italia non festeggiava un titolo femminile in un Mondiale e la piemontese ha riempito il vuoto, togliendosi anche “un gran peso di dosso”. “E’ stata una lotta, c’è stata anche una dose di fortuna ma bisogna comunque prenderla al volo – le parole delle campionessa iridata -. Solo sul podio ho capito di essere campionessa e ho pianto. Ma non è finita qui, ora credo tanto nell’oro anche in gigante“. Poco prima della premiazione, è stato deciso l’oro ex aequo con l’austriaca Katharina Liensberger, a termini di un regolamento non ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 16 febbraio 2021) Dopo il passaggio a vuoto nel SuperG e in combinata,ha centrato il bersaglio nel giganteal Mondiale di, regalando la prima attesa medaglia ai colori azzurri. Erano 24 anni, dai tempi di Isolde Kostner e Deborah Compagnoni, che l’Italia non festeggiava un titolo femminile in un Mondiale e laha riempito il vuoto, togliendosi anche “un gran peso di dosso”. “E’ stata una lotta, c’è stata anche una dose di fortuna ma bisogna comunque prenderla al volo – le parole delle campionessa iridata -. Solo sul podio ho capito di essere campionessa e ho pianto. Ma non è finita qui, ora credo tanto nell’oro anche in gigante“. Poco prima della premiazione, è stato deciso l’oro ex aequo con l’austriaca Katharina Liensberger, a termini di un regolamento non ...

