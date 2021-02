Chi è Brando Giorgi? Biografia Attore, Età, Moglie, Instagram e Isola dei Famosi 2021 (Di martedì 16 febbraio 2021) Brando Giorgi, pseudonimo di Lelio Sanità di Toppi, è un Attore ed ex modello italiano. Attore molto apprezzato, soprattutto di fiction e soap opera, è stato negli anni novanta legato per un lungo periodo alla cantante Mietta. Lo abbiamo visto sia al cinema che in televisione, in Don Matteo e CentoVetrine. Sarà uno dei concorrenti de L’Isola dei Famosi 2021, condotto da Ilary Blasi. Chi è Brando Giorgi ? Nome: Lelio Sanità di Toppi Nome d’arte: Brando Giorgi Segno Zodiacale: gemelli Età: 54 anni Data di nascita: 21 maggio 1966 Luogo di nascita: Roma Professione: Attore ed ex modello Altezza: 187 cm Peso: non disponibile Tatuaggi: non disponibile Profilo ... Leggi su chiecosa (Di martedì 16 febbraio 2021), pseudonimo di Lelio Sanità di Toppi, è uned ex modello italiano.molto apprezzato, soprattutto di fiction e soap opera, è stato negli anni novanta legato per un lungo periodo alla cantante Mietta. Lo abbiamo visto sia al cinema che in televisione, in Don Matteo e CentoVetrine. Sarà uno dei concorrenti de L’dei, condotto da Ilary Blasi. Chi è? Nome: Lelio Sanità di Toppi Nome d’arte:Segno Zodiacale: gemelli Età: 54 anni Data di nascita: 21 maggio 1966 Luogo di nascita: Roma Professione:ed ex modello Altezza: 187 cm Peso: non disponibile Tatuaggi: non disponibile Profilo ...

giuseppe_brando : @CriSici @dex90s @fcolarieti chiediti anche chi non ha preso il mes fino ad oggi, spendendo più di interessi - JojoAeiouy : Cioè le persone credono nei Larries senza una cazzo di prova che testimoni la loro esistenza e voi dovete scassare… - Elvy13432457 : @Ri_Ghetto Ma questa prima donna di Tommaso deve volare meno ma chi si crede di essere cattivo ????????????. Stefania fa… - Albatrosfenice1 : @Mad18407362 Tt i grandi attori sono passati x il gossip,es...Brando, Mastroianni, Magnani,de Niro,pritt, Pacino,ec… - Yvanka53 : Samantha premetto che non è uno sberleffo ma sappi che ho votato per salvarti,ma la tua interpretazione della galli… -