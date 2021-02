Champions League | poker del PSG al Barcellona Il Liverpool batte 2-0 il Lipsia

OptaPaolo : 3 - Kylian #Mbappé è il secondo giocatore nella storia della Champions League ad aver realizzato una tripletta al C… - capuanogio : Secondo le proiezioni statistiche del #Cies questa sarà la classifica finale della #SerieA. Scudetto all’#Inter,… - OptaPaolo : 3 - Moise #Kean (20 anni e 354 giorni) è il terzo più giovane marcatore italiano in Champions League nella fase ad… - BetspecialPro : RT @cmdotcom: Il #Liverpool dimentica la Premier, 2-0 al #Lipsia: il ritorno ad Anfield in discesa #lipsialiverpool #ChampionsLeague https:… - dg080310 : Il PSG, con Neymar oggi assente, è la squadra più forte in Europa e probabilmente al Mondo. Vincerà la Champions League. -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League

BARCELLONA - PSG 1 - 4 LIVE 27' rig. Messi (B), 32', 64' e 85' Mbappé (P), 70' Kean (P) BARCELLONA (4 - 3 - 3): Ter Stegen; Dest (71' Mingueza), Piqué (79' Puig), Lenglet, Jordi Alba; De Jong, ...Francesco Repice interviene ai microfoni di CM. IT TV per commentare i temi caldi dellae il futuro della Roma Dal 2000 una delle voci rappresentative di Tutto il calcio minuto per minuto, Francesco Repice, interviene a CM. IT TV per commentare la settimana di...Una tripletta di Mbappè e un gol di Kean rimontano il vantaggio di Messi. In Germania Salah e Manè regalano la vittoria a Klopp ...Si sono appena concluse Barcellona-PSG e Lipsia-Liverpool, gare valide per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Un Mbappè spaziale permette al PSG di ipotecare la qualificazione ai qu ...