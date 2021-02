Champions League, ottavi di finale: vincono PSG e Liverpool (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il Paris Saint - Germain travolgle 1 - 4 in trasferta il Barcellona nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, mentre il Liverpool stende 0 - 2 il Lipsia nel campo neutro della Puskás ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il Paris Saint - Germain travolgle 1 - 4 in trasferta il Barcellona nell'andata deglididi, mentre ilstende 0 - 2 il Lipsia nel campo neutro della Puskás ...

capuanogio : Secondo le proiezioni statistiche del #Cies questa sarà la classifica finale della #SerieA. Scudetto all’#Inter,… - ACF_Womens : ?? | OTTAVI @UWCL Sfideremo il @ManCityWomen negli Ottavi di Champions League! #ForzaViola ?? #Fiorentina #UWCL - SkySport : BARCELLONA-PARIS SAINT GERMAIN 1-4 Risultato finale ? ? rig. #Messi (28') ? #Mbappé (32') ? #Mbappé (65') ? #Kean (… - macondo83 : RT @gippu1: Una squadra con tre italiani titolari non vinceva in Champions League al Camp Nou dal 22 aprile 2003 (Barcellona-Juventus 1-2;… - blvckstiles : RT @gippu1: Kylian #Mbappé è il secondo calciatore della storia a segnare una tripletta al Camp Nou in Champions League dopo Andriy Shevche… -