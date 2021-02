Champions League | Mbappé affonda il Barcellona | vince anche il Liverpool

OptaPaolo : 3 - Kylian #Mbappé è il secondo giocatore nella storia della Champions League ad aver realizzato una tripletta al C… - capuanogio : Secondo le proiezioni statistiche del #Cies questa sarà la classifica finale della #SerieA. Scudetto all’#Inter,… - OptaPaolo : 3 - Moise #Kean (20 anni e 354 giorni) è il terzo più giovane marcatore italiano in Champions League nella fase ad… - ArmandaGelsomin : RT @CorSport: ?? Ciclone #Mbappé: tripletta! #Messi travolto. Risorge il #Liverpool ?? - ArmandaGelsomin : RT @OptaPaolo: 3 - Kylian #Mbappé è il secondo giocatore nella storia della Champions League ad aver realizzato una tripletta al Camp Nou d… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League

Il Paris Saint Germain ha travolto il Barcellona 4 - 1 al Camp Nou nell'andata degli ottavi di finale di. Blaugrana in vantaggio al 27' grazie ad una rete di Messi su calcio di rigore, di Mbappè, al 32' il pareggio dei francesi. Nella ripresa, al 20' e al 40' ancora a segno Mbappè e al ...LIPSIA - LIVERPOOL 0 - 2 53' Salah, 58' Mané LIPSIA (3 - 4 - 2 - 1): Gulacsi; Mukiele (64' Orban), Upamecano, Klostermann; Haidara (64' Poulsen), Adams, Kampl (73' Hwang), Angelino; Dani Olmo, ...ROMA, 16 FEB - Liverpool batte Lipsia 2-0 (0-0) nell'andata degli ottavi di finale di Champions league giocata a Budapest. I gol: all'8' della ripresa Salah, al 13' Manè. La partita di ritorno è in ...(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Il Paris Saint Germain ha battuto il Barcellona 4-1 (1-1) nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Blaugrana in vantaggio al 27' pt grazie ad una rete di Messi ...