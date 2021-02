Champions League, Lipsia-Liverpool: probabili formazioni e diretta tv (Di martedì 16 febbraio 2021) Partita emozionate tra due allenatori che, storicamente, fanno giocare benissimo i propri calciatori. L’astro nascente del calcio tedesco ed europeo, il Lipsia di Julian Nagelsmann, sfida il Liverpool di Jurgern Klopp, una delle squadre che ha vinto più titoli negli ultimi anni da calcio in Europa. I biancorossi teutonici, dopo aver battuto in campionato l’Asburgo, sono al secondo posto in Bundesliga. Vittoria funestata dalla questione Dayot Upamecano: il calciatore, in quel momento in campo nell’ultima vittoria, è stato annunciato dal Bayern Monaco che ha pagato la clausola rescissoria presente nel contratto del francese. Al cospetto del frizzante Lipsia, arrivano i Reds in chiara difficoltà e con la grana Allison: gli inglesi, campioni in carica della Premier League, hanno perso le ultime tre partite di campionato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 16 febbraio 2021) Partita emozionate tra due allenatori che, storicamente, fanno giocare benissimo i propri calciatori. L’astro nascente del calcio tedesco ed europeo, ildi Julian Nagelsmann, sfida ildi Jurgern Klopp, una delle squadre che ha vinto più titoli negli ultimi anni da calcio in Europa. I biancorossi teutonici, dopo aver battuto in campionato l’Asburgo, sono al secondo posto in Bundesliga. Vittoria funestata dalla questione Dayot Upamecano: il calciatore, in quel momento in campo nell’ultima vittoria, è stato annunciato dal Bayern Monaco che ha pagato la clausola rescissoria presente nel contratto del francese. Al cospetto del frizzante, arrivano i Reds in chiara difficoltà e con la grana Allison: gli inglesi, campioni in carica della Premier, hanno perso le ultime tre partite di campionato ...

