Champions League, il Psg dilaga a Barcellona con super Mbappè. Vince anche il Liverpool (Di martedì 16 febbraio 2021) Notte magica per il Psg che sbanca 4-1 il Camp Nou di Barcellona grazie ad uno straordinario Mbappè che grazie ad una super tripletta Vince il duello con Messi. Ai catalani non basta il rigore trasformato dal fuoriclasse argentino, la squadra di Pochettino si impone con le tre reti del francese e con il gol di Moise Kean, per il Barcellona è un'altra disfatta. Bene anche il Liverpool di Klopp che si impone 2-0 in casa del Lipsia di Nagelsmann grazie alle reti di Salah e Manè.Barcellona-PSGcaption id="attachment 1095159" align="alignnone" width="1024" Barcellona Psg Mbappè, getty/captionMARCATORI: 27? rig. Messi (B), 32?, 65? e 85? Mbappé (P), 70? Kean (P).Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Dest (dal 71? ...

OptaPaolo : 3 - Kylian #Mbappé è il secondo giocatore nella storia della Champions League ad aver realizzato una tripletta al C… - capuanogio : Secondo le proiezioni statistiche del #Cies questa sarà la classifica finale della #SerieA. Scudetto all’#Inter,… - OptaPaolo : 3 - Moise #Kean (20 anni e 354 giorni) è il terzo più giovane marcatore italiano in Champions League nella fase ad… - BetspecialPro : RT @cmdotcom: Il #Liverpool dimentica la Premier, 2-0 al #Lipsia: il ritorno ad Anfield in discesa #lipsialiverpool #ChampionsLeague https:… - dg080310 : Il PSG, con Neymar oggi assente, è la squadra più forte in Europa e probabilmente al Mondo. Vincerà la Champions League. -