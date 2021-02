Champions League | Canale 5 si riaccende con Barcellona-PSG | domani Porto-Juventus su Sky Ecco il programma TV degli ottavi

(Di martedì 16 febbraio 2021) Ronaldo La Uefa2020/2021 riparte con la decisiva fase finale, che vede in corsa le tre italiane Atalanta,e Lazio. Ad inaugurare la prima settimana dedicata aglisono gli uomini di Pirlo, che affrontano nella sfida d’andata ilin trasferta. Tutte le partite insono trasmesse dai canali Sky, con un match garantito in chiaro da5, che sicon l’atteso-PSG.: dove seguire glidi martedì 16 e mercoledì 17 febbraio 2021 Questa settimana si giocano i primi quattro match valevoli per l’andatadi finale (settimana prossima gli altri quattro). ...

Ultime Notizie dalla rete : Champions League

Dopo il messaggio, sempre su Instagram, con cui Ronaldo aveva invitato i compagni a lasciarsi alle spalle la sconfitta contro il Napoli per guardare alla, torna dunque a vestire i panni ...Un'altrada affrontare con un solo obiettivo: andare il più avanti possibile e dimenticare le delusioni degli scorsi anni. Giorgio Chiellini è tornato grande protagonista e guiderà la difesa ...Le partite sono anche sul canale SkySport 251, dove va in onda Diretta Gol Champions League, che consente di seguire live e in contemporanea tutto ciò che accade sui due campi impegnati della serata.TORINO (ITALPRESS) – “Tutti hanno il sogno di potere arrivare fino in fondo, siamo a metà stagione, ma siamo ancora in corsa per tutti gli obiettivi. Anche la Champions è un obiettivo, oltre che un so ...