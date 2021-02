Champions League, Barcellona-PSG: Pochettino senza Neymar, Koeman col tridente. Le formazioni ufficiali (Di martedì 16 febbraio 2021) Alle ore 21.00 al "Camp Nou" la sfida tra il Barcellona e il PSG.Parigini senza due pedine importanti quali Di Maria e Neymar, catalani con diversi acciaccati soprattuto in mezzo al campo. Le formazioni ufficiali del match.Barcellona: Ter Stegen; Dest, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; de Jong, Busquets, Pedri; Griezmann, Messi, Dembelé.PSG: Navas; Florenzi, Marquinos, Kimpembe, Kurzawa; Paredes, Gueye; Kean, Verratti, Mbappé, Icardi. Leggi su mediagol (Di martedì 16 febbraio 2021) Alle ore 21.00 al "Camp Nou" la sfida tra ile il PSG.Pariginidue pedine importanti quali Di Maria e, catalani con diversi acciaccati soprattuto in mezzo al campo. Ledel match.: Ter Stegen; Dest, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; de Jong, Busquets, Pedri; Griezmann, Messi, Dembelé.PSG: Navas; Florenzi, Marquinos, Kimpembe, Kurzawa; Paredes, Gueye; Kean, Verratti, Mbappé, Icardi.

