Champions League 2020 2021 | andata ottavi di finale | programma e telecronisti Sky e Mediaset

(Di martedì 16 febbraio 2021) Ile isu Sky edelle sfide valide per l’deglididi. Quattro di queste sono fissate per martedì 16 e mercoledì 17 febbraio e c’è in campo anche la Juventus sul campo del Porto. Le altre partite sono Barcellona-Psg (anche in chiaro), Lipsia-Liverpool e Siviglia-Borussia Dortmund, questa lazione. Marted’ 16 febbraioore 21 Barcellona-Psg su Sky Sport Uno Telecronaca: Andrea Marinozzi su Canale 5 Telecronaca: Pierluigi Pardo e Massimo Paganin ore 21 Lipsia-Liverpool su Sky Sport Arena Telecronaca: Paolo Ciarravano Mercoledì 17 febbraioore 21 Porto-Juventus su Sky Sport ...

Commenta per primo Torna il più bel torneo del mondo, torna la. Si apre questa sera con due partite l'andata degli ottavi di finale, in programma alle 21: alla Puskas Arena di Budapest, a causa dei divieti in vigore in Germania per il Coronavirus,...LE FORMAZIONI UFFICIALI LIPSIA (3 - 4 - 2 - 1): Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Haidara; Mukiele, Kampl, Sabitzer, Angelino; Dani Olmo, Nkunku; James. All. Nagelsman LIVERPOOL (4 - 3 - 3): Alisson; ...Si gioca Barcellona-Paris Saint Germain, gara valida per gli ottavi di finale di Champions League, in programma il 16 febbraio alle 21:00.Si gioca Lipsia-Liverpool, gara valida per gli ottavi di finale di Champions League, in programma il 16 febbraio 2021 alle ore 21:00.