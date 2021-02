Champions | la Fiorentina pesca il Manchester City

(Di martedì 16 febbraio 2021) Sarà ilWomen FC l’avversario dellaWomen agli ottavi della Uefa Women’sLeague 2020-2021. L’estrazione si è svolta alle ore 12,00 e ha determinato gli accoppiamenti per le gare di andata e ritorno che si svolgeranno rispettivamente il 3-4 e 10-11 marzo. Quali erano le teste di serie in? Otto le teste di serie tra le squadre che hanno vinto la sfida dei sedicesimi: Lyon – Wolfsburg – Barcellona – Paris Saint-Germain – Bayer Munchen –– Chelsea e Rosengard. Mentre le altre qualificate oltre lasono: Atletico – Fortuna Hjørring – Brondby – Lsk Kvinner – Biik-Kazygurt – Sparta Praga e St. Polten. Si giocheranno l’accesso ai quarti di finale nella doppia sfida dei primi ...

Sorteggi Champions femminile.La Fiorentina pesca il Manchester City,sarà un incontro diffcile e appassionante ma calcio nulla è impossibile ...La Fiorentina giocherà in trasferta contro il Manchester City l'andata degli ottavi di finale. Nel sorteggio degli ottavi di finale di UEFA Women's Champions League hanno partecipato le vincitrici dei ...