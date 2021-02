Cercasi astronauti per la Luna. Ecco il bando europeo (Di martedì 16 febbraio 2021) Una laurea specialistica in discipline scientifiche, oppure brevetto da pilota collaudatore sperimentale; disponibilità a muoversi per lavoro e, soprattutto, una fortissima motivazione. Sono questi i requisiti principali per i prossimi astronauti del Vecchio continente, condizioni necessarie per entrare a far parte del Corpo astronautico europeo insieme a Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti. L’Esa ha presentato oggi il nuovo bando di selezione, il primo dalla “classe del 2009”, e quello da cui usciranno molti dei protagonisti della nuova era dell’esplorazione spaziale, dalla Luna a Marte. “UN SOGNO” “Diventare un’astronauta è stato un sogno che si è avverato”, ha detto Samantha Cristoforetti commentando l’avvio del bando. “Riunisce molte delle mie passioni: scienza e tecnologia, ... Leggi su formiche (Di martedì 16 febbraio 2021) Una laurea specialistica in discipline scientifiche, oppure brevetto da pilota collaudatore sperimentale; disponibilità a muoversi per lavoro e, soprattutto, una fortissima motivazione. Sono questi i requisiti principali per i prossimidel Vecchio continente, condizioni necessarie per entrare a far parte del Corpocoinsieme a Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti. L’Esa ha presentato oggi il nuovodi selezione, il primo dalla “classe del 2009”, e quello da cui usciranno molti dei protagonisti della nuova era dell’esplorazione spaziale, dallaa Marte. “UN SOGNO” “Diventare un’astronauta è stato un sogno che si è avverato”, ha detto Samantha Cristoforetti commentando l’avvio del. “Riunisce molte delle mie passioni: scienza e tecnologia, ...

formichenews : ????? Cercasi astronauti per la #Luna. Ecco il bando europeo e gli auguri di @AstroSamantha e @astro_luca ?? L’arti… - direfuturo_ : AAA ASTRONAUTI E ASTRONAUTE CERCASI: @esa (@ESA_Italia) avvia la nuova campagna di reclutamento: tutto quello che c… - sirgolly : RT @letiziadavoli: #astronauti cercasi!!! ???????????????? Mai come ora vorrei essere più giovane. Ma se non posso riavvolgere il tempo, posso per… - SignorAldo : RT @letiziadavoli: #astronauti cercasi!!! ???????????????? Mai come ora vorrei essere più giovane. Ma se non posso riavvolgere il tempo, posso per… - 0x800a : RT @letiziadavoli: #astronauti cercasi!!! ???????????????? Mai come ora vorrei essere più giovane. Ma se non posso riavvolgere il tempo, posso per… -