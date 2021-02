Centinaio dice che per la Lega prendere il ministero del Turismo è stato un errore (Di martedì 16 febbraio 2021) «Aver preso il ministero del Turismo potrebbe diventare un boomerang per noi», confessa il senatore della Lega Gian Marco Centinaio al Foglio. Non una voce qualsiasi, essendo lui responsabile del Turismo nel Carroccio, e per giunta titolare della stessa deLega nel governo Conte uno, quando il settore turistico era accorpato alle politiche agricole e forestali. «È proprio perché conosco la materia che dico che sarà dura», spiega «E se falliamo, il settore passerà dall’entusiasmo alla frustrazione». Anche perché, spiega Centinaio, «il Turismo è deLega esclusiva delle regioni. E poi gli italiani nel 1993 hanno votato per abolire quel dicastero. Ora noi rischiamo l’effetto boomerang con tutto il settore». Nel nuovo governo Draghi la ... Leggi su linkiesta (Di martedì 16 febbraio 2021) «Aver preso ildelpotrebbe diventare un boomerang per noi», confessa il senatore dellaGian Marcoal Foglio. Non una voce qualsiasi, essendo lui responsabile delnel Carroccio, e per giunta titolare della stessa denel governo Conte uno, quando il settore turistico era accorpato alle politiche agricole e forestali. «È proprio perché conosco la materia che dico che sarà dura», spiega «E se falliamo, il settore passerà dall’entusiasmo alla frustrazione». Anche perché, spiega, «ilè deesclusiva delle regioni. E poi gli italiani nel 1993 hanno votato per abolire quel dicastero. Ora noi rischiamo l’effetto boomerang con tutto il settore». Nel nuovo governo Draghi la ...

sandra06464030 : RT @ilfoglio_it: “Aver preso il ministero del turismo potrebbe diventare un boomerang, per noi. Se falliamo, il settore passerà dall’entusi… - agl_frg : I primi tiri mancini nel nuovo #Governo #Draghi caos sullo sci? Per la Lega prendere il ministero del Turismo è st… - IsabellaDaragon : RT @ilfoglio_it: “Aver preso il ministero del turismo potrebbe diventare un boomerang, per noi. Se falliamo, il settore passerà dall’entusi… - sardo1951 : RT @claudiocerasa: 'Il caos sullo sci? Per la Lega prendere il ministero del Turismo è stato un errore', ci dice Centinaio - ilfoglio_it : “Aver preso il ministero del turismo potrebbe diventare un boomerang, per noi. Se falliamo, il settore passerà dall… -