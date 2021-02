Catania | spettacolare colata di lava dall’Etna | chiuso l’aeroporto Video

Corriere : Etna: eruzione spettacolare, boati e pioggia di piccole pietre su Catania - SkyTG24 : Spettacolare eruzione dell'Etna, boati e cenere su Catania. Chiuso l'aeroporto. FOTO - Radio1Rai : ?? #Sicilia In corso spettacolare eruzione dell’#Etna, lava e fumo dal cratere di sud-est. Pioggia di lapilli su Nic… - meschini_nito : Eruzione spettacolare dell’Etna, a Catania pioggia di lapilli di un centimetro e aeroporto chiuso - MohDYousiF89 : RT @Corriere: Etna: eruzione spettacolare, boati e pioggia di piccole pietre su Catania -

Ultime Notizie dalla rete : Catania spettacolare

Una pioggia di cenere e lapilli è ricaduta su Nicolosi, Mascalucia eeruzione di lava e fumo questo pomeriggio dal cratere sud est dell'Etna e lungo la parete occidentale della Valle del Bove dove il fronte lavico ha raggiunto la quota di duemila ...Eruzionesull'Etna, con la lava e i pennacchi di fumo che si innalzano sopra la neve, avvenuta ... Come riporta l'Ansa, l'aeroporto internazionale diha sospeso la propria ...Auto in fiamme nella notte a Cinisi. Il fuoco ha seriamente danneggiato una Citroen ds 3 parcheggiata nella parte alta di via Faro Pizzoli. L'articolo Notte di incendi tra Cinisi e Carini, in fiamme a ...Una eruzione è in corso sull’Etna con una forte attività esplosiva dal cratere di Sud-est e l’emissione di una alta nube di cenere lavica che si disperde verso sud. Dalla stessa ‘bocca’ emerge un trab ...