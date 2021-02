Catania | Pellegrino | “Momento delicato | la società c’è Scadenze SIGI? Sono convinto di una cosa”

Leggi su mediagol

(Di martedì 16 febbraio 2021) Mauriziofiducioso per il futuro del.L'amministratore dell'area tecnica del club siciliano è una delle colonne portanti della dirigenza, impegnato per rifondare in maniera economicamente sana e solida le basi della. Anche e soprattutto per questo motivo, ilstorico attuale è particolarmenteper la franchigia rossoazzurra ma - come sottolineato daai microfoni ufficiali del club - tutte le parti in causa si stanno adoperando in maniera tempestiva e corretta per il bene dele dei suoi tifosi. Ecco le sue parole rilasciate durante tutto il corso dell'intervista:“Viviamo una fase cruciale per la squadra e per la, nelle prossime settimane avremo l’occasione di avvicinarci a traguardi ...