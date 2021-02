Caso tamponi | deferita la Lazio | coinvolti anche Lotito e i medici

Alex_Piace : La responsabilità contestata alla #Lazio è diretta e non solo oggettiva. #LBDV #Lazio #tamponiLazio - IoNascoQui : Caso tamponi: stando a quanto riporta l’Ansa Lazio, Lotito, Pulcini e Rodia deferiti dal Tribunale Federale, ecco p… - Enzaedma60 : RT @BelpietroTweet: Il super esperto che sussurra al titolare della Salute chiede una nuova serrata. Che lui stesso trovava una «misura cie… - romanewseu : Deferiti #Lotito e #Pulcini per il caso tamponi. Ecco cosa rischia la #Lazio #Covid #Romanewseu #SerieA… - LazionewsEu : Caso tamponi, deferiti Lotito, Pulcini e Rodia: il comunicato ufficiale #Lazio #SSLazio #Lotito #Pulcini #Rodia… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso tamponi

Lazio, la Procura federale ha deciso: deferito Lotito e i due medici Pulcini e Rodia Come riportato dall'ANSA, la Procura Federale ha sciolto il nodoche ha riguardato la Lazio. ...Nessuna archiviazione, nessun patteggiamento. La Procura federale ha notificato questa mattina alla Lazio il deferimento del presidente Lotito e dei medici Pulcini e Rodia per il. Dopo la chiusura delle indagini comunicata il 22 gennaio, il club biancoceleste ha prodotto una memoria difensiva ed era in programma anche l'audizione di Lotito, ma evidentemente non ...ALTRE NOTIZIE - Nessuna archiviazione, nessun patteggiamento. La Procura federale ha notificato questa mattina alla Lazio il deferimento del presidente Lotito e dei medici Pulcini e Rodia per il caso ...Caso tamponi, la Procura della FIGC ha deciso: deferito al Tribunale federale Nazionale Lotito e i due medici Pulcini e Rodia ...