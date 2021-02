Caso Genovese | la testimonianza di un’altra ragazza | “È successo a Ibiza”

(Di martedì 16 febbraio 2021) Le Iene hanno intercettato unalituana che sostiene di essere stata abusata dall’imprenditore Albertonel 2018. La presunta vittima ha raccontato la sua esperienza. (Facebook)Questa sera in prima serata su Italia 1 andrà in onda una nuova puntata de Le Iene con unaesclusiva dipresunta vittima di Alberto, fondatore di Facile.it e oggi detenuto nel carcere di San Vittore. L’imprenditore è accusato di aver prima adescato e poi abusato sessualmente di alcune ragazze durante i suoi festini a base di alcol e droga: fino ad ora sono state sei le donne a sporgere denuncia. Sulla vicenda sta ancora indagando la magistratura. Ti potrebbe interessare anche ->, la Procura ...

Ultime Notizie dalla rete : Caso Genovese

LE IENE

'Questo perchè la titolazione deve avere un valore abbastanza elevato - spiega- Solo il ... 'Il personale medico e infermieristico darà tutte le informazioni del- prosegue il primario - ...'Il laboratorio dell'ospedale policlinico San Martino " conclude Toti " ha isolato oggi per la prima volta in Liguria undi variante sudafricana, riscontrata in una paziente. La ...Le Iene hanno intercettato una ragazza lituana che sostiene di essere stata abusata dall'imprenditore Alberto Genovese nel 2018 a Ibiza.Mettere a disposizione il proprio plasma iperimmune per salvare la vita a chi si ammala di Covid-19 e patiscono sintomatologie importanti. Il direttore del Centro Trasfusionale di Siracusa, Dario Geno ...