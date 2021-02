Casalino dalla Gruber: ecco cosa ha detto del futuro di Conte (Di martedì 16 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Mario Draghi “persona di alto profilo”, Giuseppe Conte “diverso da tutti gli altri leader”, Alessandro Di Battista “un amico a cui chiedo di riflettere”, Matteo Renzi autore di attacchi che valgono “una medaglia”. Rocco Casalino, portavoce dell’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, risponde alle domande di Lilli Gruber a Otto e mezzo. 2 di 6 “Il presidente Draghi è una persona di alto profilo che deve affrontare una situazione non facile, e per il bene dell’Italia gli voglio fare gli auguri. Il governo è sostenuto da una maggioranza molto variegata, spero non troppo litigiosa, visto quello che negli ultimi giorni sta venendo un po’ fuori. Io gli consiglierei di parlare di più, perché il suo silenzio può essere un problema, facendo venire fuori un’immagine litigiosa del governo: ogni ... Leggi su improntaunika (Di martedì 16 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Mario Draghi “persona di alto profilo”, Giuseppe“diverso da tutti gli altri leader”, Alessandro Di Battista “un amico a cui chiedo di riflettere”, Matteo Renzi autore di attacchi che valgono “una medaglia”. Rocco, portavoce dell’ex presidente del Consiglio Giuseppe, risponde alle domande di Lillia Otto e mezzo. 2 di 6 “Il presidente Draghi è una persona di alto profilo che deve affrontare una situazione non facile, e per il bene dell’Italia gli voglio fare gli auguri. Il governo è sostenuto da una maggioranza molto variegata, spero non troppo litigiosa, visto quello che negli ultimi giorni sta venendo un po’ fuori. Io gli consiglierei di parlare di più, perché il suo silenzio può essere un problema, facendo venire fuori un’immagine litigiosa del governo: ogni ...

