(Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "? Non lo so, ci sto. Se non sono parlamentare è perchè mi sono ritirato" dopo gli "attacchi feroci per il mio passato televisivo al Grande Fratello". Lo dice Rocco, il portavoce dell'ex-premier Giuseppe Conte, a Porta a Porta.

TV7Benevento : Casalino: 'candidarmi? ci sto pensando'... - UnioneSarda : #M5S, Rocco #Casalino: 'Candidarmi? Ci sto pensando' -

Ultime Notizie dalla rete : Casalino candidarmi

L'Unione Sarda

... quindi perché a me chiede di lasciare Azione persindaco di Roma? Il Pd dica cosa vuole ... Lo presentano a qualcuno o ne parlano Conte eper conto loro? Il premier dice che lo ...... quindi perché a me chiede di lasciare Azione persindaco di Roma? Il Pd dica cosa vuole ... Lo presentano a qualcuno o ne parlano Conte eper conto loro? Il premier dice che lo ..."Se non sono parlamentare è perché ero candidato e mi sono ritirato, per gli attacchi per il mio passato al Grande Fratello" ...È già pronto a tornare in pista, Rocco Casalino , ex potentissimo portavoce dell'ex premier Giuseppe Conte. Le offerte sul tavolo ...