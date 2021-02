Carnevale, parole dal mondo: etimologia della festa più colorata dell’anno (Di martedì 16 febbraio 2021) Carnevale: la festa più colorata dell’anno! Nel nuovo appuntamento della rubrica parole dal mondo, etimologia, analisi e significato del termine. Carnevale, etimologia e semantica di una parola antica Una festa mobile di tradizione cristiana celebrata, principalmente, nei paesi di rito cattolico. Il Carnevale è il periodo che intercorre fra febbraio e marzo; in Italia, successivamente all’Epifania che chiude le feste Natalizie, si svolge il periodo dedicato agli allegri festeggiamenti terminanti il Martedì grasso. La fine delle celebrazioni Carnevalesche cedono il posto alla Quaresima che si apre il Mercoledì delle Ceneri. Ma qual è la sua interpretazione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 16 febbraio 2021): lapiù! Nel nuovo appuntamentorubricadal, analisi e significato del termine.e semantica di una parola antica Unamobile di tradizione cristiana celebrata, principalmente, nei paesi di rito cattolico. Ilè il periodo che intercorre fra febbraio e marzo; in Italia, successivamente all’Epifania che chiude le feste Natalizie, si svolge il periodo dedicato agli allegri festeggiamenti terminanti il Martedì grasso. La fine delle celebrazionische cedono il posto alla Quaresima che si apre il Mercoledì delle Ceneri. Ma qual è la sua interpretazione ...

