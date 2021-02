Carnevale a Salerno | tripudio di mascherine… anti Covid! FOTO

(Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoC’è una piccola coccinella che cerca di intrufolarsi tra le strisce che transennano e impediscono il passaggio sulla spiaggia di Santa Teresa. È lasimbolo delai tempi del Covid sul Lungomare didove puntuale è giunto questa mattina il sindaco Vincenzo Napoli per sopralluogo atto a verificare il rispetto dell’ordinanza che chiude “Salifornia “ ( ma anche piazza Abate Conforti e Sant’Agostino) ma lascia libera la passerella del Lungomare. Ed in tapprofittando del giorno festivo di martedì grasso e della bella giornata di sole hanno colto l’occasione per passeggiare, sotto il vigile controllo del primo cittadino e degli agenti della polizia municipale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vietati gli assembramenti. È questa la parola d'ordine per l'amministrazione comunale diche, in occasione del giorno di, ha disposto la chiusura di Piazza Abate Conforti, Piazza Sant'Agostino e arenile di Santa Teresa, lasciando il libero accesso agli esercizi ...Il Covid è riuscito a 'contagiare' anche il. A Napoli un bimbo vestito da Virus Covid 19 accompagnato da altri due ragazzini - come riporta il sito web repubblica.it - in tuta bianca da sanificatori e un altro mascherato da dispenser ...È cucita addosso alle abitudini dei giovanissimi l’ultima ordinanza con la quale il sindaco dispone, per la giornata di oggi, dalle 9 alle 22, la chiusura di tre luoghi simbolo ...StampaCarnevale, al centro il sindaco di Salerno – come titola il quotidiano “Le Cronache” – chiude alcune piazze principali. La drastica misura ha lo scopo di vietare gli assembramenti. Out piazza Ab ...